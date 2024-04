Promozione Il Fabriano Cerreto pareggia all’Aghetoni e conquista l’Eccellenza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 14 aprile 2024) Alla fine Tiranti è raggiante: “Siamo partiti con 180 minuti di ritardo, toppando le prime due gare, e siamo arrivati con 180 minuti di anticipo ritornando in Eccellenza”, 14 aprile 2024 – Ilè in Eccellenza. Dopo un anno di assenza i biancorossi ritornano nella seconda serie del calcio dilettantistico al termine di una stagione in cui ad un inizio faticoso è poi succeduto un’importante filotto di risultati utili che ha permesso ai ragazzi di mister Stefano Tiranti di agganciare le prime posizione, non lasciandole più. La gara che ha visto Zuppardo e compagni affrontare la Fermignanese si è conclusa sul punteggio di 1-1. A sancire ladel, la sconfitta in trasferta dei Portuali contro la Biagio Nazzaro. Nella bolgia dell’Aghetoni, ...