Promozione Dicomano-Settimello sfida top

(Di domenica 14 aprile 2024) Si gioca alle 15,30 la quartultima giornata della stagione ed è ancora tutto aperto. Girone A(arbitro Cornello di Firenze). E’ uno scontro diretto play out molto delicato.privo di Bertini, rientra Giordani; ospiti senza Calabretta, Giusti e Thiam. Viaccia-Luco (Improda di Empoli). L’obiettivo del Luco è vincere per recuperare posizioni. Assente Urzetta. Real Cerretese-San Piero a Sieve (Calise di Piombino). Sul campo della Cerretese il San Piero di Signorini privo solo di Bencini punta al massimo risultato. Riposa la Larcianese. Girone B Atl. Piombino-Sestese (Bonamici di Grosseto). Per i tre punti la capolista Sestese si affida ai bomber Manganiello, Ermini e Belli. Urbino Taccola-C.S. Lebowski (Angeli di Carrara). Con la rabbia da smaltire per aver perso la Coppa, il Lebowski cerca il riscatto. ...