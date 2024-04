Prodotti ritirati dal mercato per rischio microbiologico | fate attenzione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 aprile 2024) Due tipologie di salame prodotte dal Salumificio F.lli Scappocchin sono state richiamate dal commercio a causa di un, secondo gli avvisi pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata ai richiami dialimentari. Icoinvolti sono il “Salame nostrano” e il “Salame nostrano con Aglio” della stessa azienda. Entrambi i salami sono stati richiamati per la presenza del batterio Listeria Monocytogenes, un agente patogeno che può causare la listeriosi, una malattia che può risultare grave o addirittura letale. Per il “Salame nostrano”, il lotto di produzione segnalato è il 164/24. La sede dello stabilimento di produzione è in Via Giorgio La Pira 14, Camposampiero (PD). Questo salame è venduto a peso, con pezzi che variano dai 600 agli 800 grammi. Il ministero ...