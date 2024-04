Probabili formazioni Roma-Milan | ritorno quarti Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Ledi, match dideidi finale di, in programma alle 21:00 di giovedì 18 aprile nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo la vittoria dei giallorossi a San Siro per 1-0 con il gol di Gianluca Mancini, la squadra rossonera di Stefano Pioli si presenta nella Capitale con l’obiettivo della rimonta. Previsto un Olimpico interamente sold out. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, con i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Daniele De Rossi e Stefano Pioli.– De Rossi conferma il 4-3-3, ma deve fare a meno dello ...