(Di domenica 14 aprile 2024) ALESSANDRIA 1 PRO2 Primo tempo: 1-2 ALESSANDRIA (4-3-1-2): Spurio 6; Ciancio 5, Rota 5, Gega 5, Rossi sv (34’pt Nunzella 6); Sepe 5 (1’st Pellegrini 5), Nichetti 5,5 (36’st De Ponti sv), Pellitteri 6; Mastalli 7; Samele 5,5 (15’st Gazoul 6.5), Siafà 4,5 (15’st Laukzemis 6). All.Binotto 6. PRO(3-4-2-1): Rovida 7; Minelli 6, Saporetti 4, Moretti 6; Renault C. 5 (15’st Renault G. 5), Nicco 6, Ferri 6, Ndrecka 6,5; Stanzani 6,5 (29’st Bertoni 6), Citterio 6,5 (18’st Fietta 6); Castelli 8 (29’st Parker 6). All: Colombo 8. Arbitro: Ramondino di Palermo 5.5. Marcatori: pt 4’ e 24’ Castelli, 14’ Mastalli.

BUSTO ARSIZIO (Varese) I tigrotti della Pro Patria si preparano alla trasferta di domani al Moccagatta per affrontare l’ Alessandria in una partita che dovrà servire di riscatto dopo il passo falso ... (ilgiorno)

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Pro Patria , match dello stadio Moccagatta valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La ... (sportface)

BUSTO ARSIZIO (Varese) Trasferta oggi al Moccagatta con l’Alessandria per la Pro Patria . "Sarà una partita molto difficile, perché sul campo nessuno regala niente: dobbiamo perciò essere ... (ilgiorno)

Pro Patria, 3 punti d’oro - Il Pro Patria vince 2-1 contro l'Alessandria. Castelli segna due gol nel primo tempo, mentre Mastalli accorcia le distanze per l'Alessandria.ilgiorno

Castelli abbatte l’Alessandria in rovesciata e la Pro Patria mette in cassaforte la salvezza - La Pro Patria vince 2-1 con una doppietta dell'attaccante: per lui 13 le reti stagionali. Succede tutto nei primi 25', mentre nella ripresa l'espulsione di Saporetti costringe i tigrotti a difendere i ...varesenews

