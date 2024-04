(Di domenica 14 aprile 2024) Con l'arrivo del clima più caldo, tuffarsi nelle fresche acque di una piscina diventa un irresistibile piacere. Il lungo weekend del 1°offre l'opportunità perfetta per sfuggire alla routine quotidiana e godersi un periodo di relax in luoghi unici e meno frequentati, dove è possibile trascorrere qualche giorno immersi nel benessere, nell'attività fisica, nella scoperta culturale e nei piaceri della buona cucina. Dalle lussureggianti oasi di tranquillità agli eleganti rifugi urbani, ci sono destinazioni esclusive dove potersi rilassare al sole e sorseggiare cocktail a bordo piscina, regalandosi una fuga rigenerante. Granada Posto in una posizione privilegiata nel centro storico della città, l'hotel Barceló Carmen Granada è una destinazione che combina la contemporaneità alla ricca storia dei suoi dintorni. Tuttavia, uno dei punti di forza di questo ...

Noemi ed Ermal Meta - TG3 Novità al Concerto del Primo Maggio . A cambiare non sarà soltanto la location romana (da Piazza San Giovanni in Laterano al Circo Massimo), ma anche la conduzione. Al ... (davidemaggio)

Primo maggio in vacanza - Con l'arrivo del clima più caldo, tuffarsi nelle fresche acque di una piscina diventa un irresistibile piacere. Il lungo weekend del 1° maggio offre l'opportunità perfetta per sfuggire alla routine qu ...panorama

Quando Saddam Hussein attaccò nel 1991 ma gli Usa “convinsero” Israele a non reagire - Anche nel 1991 Israele venne attaccato da missili. Quella volta ad aggredire fu l’Iraq di Saddam Hussein. E, su pressione degli Usa, per la prima e finora unica volta Tel Aviv decise di non reagire, c ...ilfattoquotidiano

Quattro hotel da non perdere in Sardegna per godersi la primavera - I ponti del 25 aprile e del Primo maggio sono momenti ideali per godersi le bellezze sarde prima che inizi la stagione estiva. Ecco qualche proposta sia per chi vuole il mare sia per chi preferisce l' ...italiaatavola