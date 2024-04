Primarie Centrosinistra Fano | al ballottaggio alle 12 affluenza al 28%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

14 aprile 2024, secondo turno per la scelta del candidato sindaco del: il dato sull'urne delle 12 dice al 28%, ha votato il 79% di quelli che si erano presentati domenica scorsa. In particolare fino a mezzogiorno risulta che abbiano votato 836 persone contro le 1058 del primo turno. Alpossono votare solo coloro che hanno partecipato al primo turno: in totale 3071 persone. Due gli sfidanti: Cristian Fanesi del Pd e Samuele Mascarin di In Comune. Nessuna indicazione di voto, invece, da parte dei due esclusi: Etienn Lucarelli (Noi Civiche) che la scorsa domenica aveva ottenuto 765 voti e Cora Fattori (lista F) che di voti ne aveva avuti 459. Urne aperte fino20.