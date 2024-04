Primarie centrosinistra a Fano | vince Fanesi al fotofinish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – E’ Cristian(Pd) il vincitore delledel. L’ha spuntata sullo sfidante Samuele Mascarin (In Comune) per soli 3 voti: 1007e 1004 Mascarin. Il candidato del Pd recupera e al ballottaggio ribalta il risultato del primo turno dove are era stato Mascarin con 47 voti in più. Sembra cheabbia prevalso ovunque ad eccezione di Poderino e centro-mare, roccaforti di Mascarin. Prima di rendere ufficiale la vittoria, vista l’esiguità della differenza voti, è stato fatto un ulteriore conteggio che, però, ha confermato la vittoria di. Sarà quindi l’attuale vice sindaco e assessore all’Urbanistica, il candidato sindaco dela sfidare Luca Serfilippi ...