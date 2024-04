Prima & Seconda categoria Momento cruciale | il clou è Marginone-Capannori Riflettori puntati anche su Gorfigliano-Academy Tau

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) A quattro giornate dal termine dei rispettivi campionati,. In, girone "A", derby casalingo per la capolistacontro il: una sfida basilare per i verdearancio che vogliono tornare al successo per gestire senza patemi il vantaggio di sei punti sull’inseguitrice Corsagna che, domenica scorsa, ha perso il passo, battuta proprio dal. Voglia di riscatto, dunque, in casa neroverde, nell’altro derby di giornata, visto che, a salire in Media Valle, è la Folgor Marlia, in una sorta di anticipo di play-off (i biancocelesti occupano, infatti, il quarto posto). Cercano punti pesantile altre due lucchesi del campionato: l’Atletico Lucca, sul terreno del Giovani Via Nova; l’...