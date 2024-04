Prima categoria | il Fonteblanda vuole i playoff Il Manciano a caccia di un successo salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Scontro decisivo per ioggi per il. Nel ventisettesimo turno del girone E dila formazione di Miraldo Sabatini sarà impegnata sul campo della Casolese per tentare il colpo a sorpresa. Orbetellani quinti con 42 punti e Casolese invece terza con 45: in palio una bella fetta di possibilità di giocare i. La capolista Massa Valpiana invece, oramai in vacanza, sarà a Venturina. In ottica, l’Argentario ospita il Donoratico secondo in classifica, per una partita molto difficile, dove servirà il 100% ai ragazzi di Berni. Match delicatissimo anche per il, ultimo, sul campo di Bibbona, terzultima: in palio punti pesantissimi. Il Monterotondo invece sarà a Gracciano per un intreccio insidioso, visto come entrambe ...