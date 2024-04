Prevenzione e sicurezza stradale Sinergia Provincia-Osservatorio

(Di domenica 14 aprile 2024)sullasempre più vicini per contrastare le irregolarià alla guida e lavorare sulla. L’occasione per confermare un’intesa che dura da più di vent’anni, è giunta durante l’ultima seduta del consiglio direttivo dell’che si è svolta proprio a palazzo Allende, dove l’amministrazionele ha messo a disposizione un ufficio per facilitare e stimolare le iniziative. Fra le altre cose sono stati rinsaldati gli equilibri interni all’associazione: accanto al riconfermato presidente Roberto Rocchi, il dimissionario Sergio Alboni (medico del 118) ha ceduto la vice presidenza all’ortopedico Carla Righi, che a sua volta aveva preso il posto di Ermanno Mazzoni (funzionario di polizia locale). Il posto di ...

di Armando Gradone* PERUGIA La domanda di maggiore Sicurezza rappresenta giustamente uno dei temi di maggiore interesse del dibattito pubblico, non solo in Umbria. In effetti, dietro la domanda di ... (lanazione)

Infortuni di nuovo in crescita. Siamo tornati ai livelli precedenti alla pandemia: "Occorre più Prevenzione" - Maurizio Mariani è il responsabile del settore igiene pubblica della Asl Toscana Nord Ovest "I settori che sono maggiormente a rischio sono il lapideo, l’edilizia e la cantieristica navale".lanazione

Si spaccia per agente di sicurezza in un locale. Foglio di via per un 38enne con precedenti - Un uomo straniero a Fabriano, con precedenti penali, denunciato per truffa contrattuale con falsa agenzia di sicurezza. Foglio di via emesso dal questore.ilrestodelcarlino

Colle, scatta l’operazione sicurezza. Un progetto di videosorveglianza - Colle sicura. È pronto, infatti, un ulteriore progetto di videosorveglianza. Recentemente approvato dalla giunta comunale. Il progetto prevede la creazione di nuove ‘aree di ripresa’, condivise con le ...lanazione