Premier League | Liverpool cade ancora ad Anfield Anche l'Arsenal ko con l'Aston Villa Manchester City è in fuga

(Di domenica 14 aprile 2024) Prosegue la 33esima giornata dicon tre appuntamenti in programma in questa domenica. Alle 15 tocca al: i Reds di Klopp,...

Prosegue la 33esima giornata di Premier League con tre appuntamenti in programma in questa domenica. Alle 15 tocca al LIVE rpool : i Reds di Klopp,... (calciomercato)

colpo grosso dell’Aston Villa in chiave Champions League . La squadra dell’ex Unai Emery batte l’Arsenal 2-0 all’Emirates Stadium nella trentatreesima giornata di Premier League e si porta a 63 punti ... (sportface)

La 33ª giornata regala una prima svolta sulla corsa al titolo in Premier League . Il campionato inglese continua a confermarsi per distacco il torneo più bello e competitivo al mondo: le squadre ... (calcioweb.eu)

Premier League, la situazione Live…rpool per il titolo: una squadra è favorita, il calendario a confronto - I dettagli sul calendario di Premier League per la corsa al titolo: tre squadre in corsa e situazione spettacolare ...calcioweb.eu

Dopo la sconfitta in Champions con l'Atalanta, un'altra battuta d'arresto in campionato che complica la corsa al titolo - Il Liverpool è ancora sotto shock. Il disastro con l’Atalanta giovedì ha lasciato così tanti strascichi che il fortino Anfield cade anche in Premier League, dove l’ultima squadra ad aver vinto era ...gazzetta

Premier League, quote e pronostico di Chelsea-Everton - Quante reti a Stamford Bridge Risultati che sono lo specchio della stagione del Chelsea, alle prese con l'Everton nel posticipo della 33ª giornata di Premier League. I Toffees sono inchiodati a ...corrieredellosport