Premier League | la situazione Live…rpool per il titolo | una squadra è favorita | il calendario a confronto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) La 33ª giornata regala una prima svolta sulla corsa alin. Il campionato inglese continua a confermarsi per distacco il torneo più bello e competitivo al mondo: le squadre giocano ad un ritmo impressionante, i calciatori sono forti tecnicamente e fisicamente e addirittura tre squadre sono pienamente in corsa per la vittoria del. Il passo in avanti più importante è stato effettuato dal Manchester City: ladi Guardiola si è imposta sul netto risultato di 5-1 contro il Luton. Dopo l’autogol di Hashioka, i Citizen si sono scatenati con Kovacic, Haaland, Doku e Gvardiol. Il Liverpool è in crisi: dopo la batosta in Europacontro l’Atalanta, ladi Klopp si è fermata ancora ad Anfield, questa volta contro il Crystal Palace. ...