PowerToys | Nuova Funzionalità Avanzata di Incolla con AI in Arrivo insieme a Nuove Esperienze AI di Windows

(Di domenica 14 aprile 2024) Microsoft sta preparando il terreno per la sua conferenza per sviluppatori nel maggio 2024, e come previsto, sarà ricca di annunci legati all’IA. Nemmenoè immune alla crescente diffusione delleAI. Un programma delle sessioni pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft … ?

Microsoft PowerToys ha una Nuova e misteriosa funzione AI - Microsoft presenterà nuove funzioni AI in Microsoft Build 2024, inclusa "Advanced Paste with Local AI" per PowerToys. Non si sa bene di cosa si tratti, ancora.tomshw

Microsoft Build: PowerToys riceverà funzionalità basate sull’AI - Alla conferenza Microsoft Build di maggio 2024, l’azienda dovrebbe svelare la funzionalità “Advanced Paste with Local AI” di PowerToys.html

Windows 11: IA in locale e la novità AI Explorer - Non solo Copilot: Microsoft è al lavoro su un'altra funzionalità IA da integrare nel sistema operativo Windows 11, chiamata AI Explorer.punto-informatico