Pontedera | un punto che vale oro Gli amaranto strappano il pass per i play-off

(Di domenica 14 aprile 2024) Gubbio, 14 aprile 2024 – Con lo 0-0 ottenuto a Gubbio ilconquista l'aritmetica certezza di partecipare aioff di Serie C per la sesta volta nella sua storia. I punti di distacco sull'11a posizione sono infatti 7, distanza incolmabile con due gare ancora da disputare. Ma per portar via il pari dal terreno umbro la squadra di Canzi, settima in classifica, ha dovuto soffrire costantemente l'agonismo dei locali, pericolosi soprattutto nel primo tempo. In particolare quando il portiere Vivoli ha ribattuto di piede un tap-in di Udoh (30'), quando il palo ha respinto un siluro di Casolari (32') e quando ancora Vivoli è uscito sui piedi di Di Massimo lanciato a rete (41'). Nella ripresa ilha arginato meglio l'iniziativa avversaria, rischiando veramente quando Tozzuolo da pochii ha calciato ...