Pontedera-Gubbio finisce a reti bianche I rossoblù recriminano

(Di domenica 14 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Avrebbero meritato i, ma se non si conczzano le occasioni che si creano poi diventa difficile portare a casa il bottino pieno. Ildi Braglia comanda la gara dall’inizio alla fine, schiaccia il, cerca la vittoria che non arriva a causa di un Vivoli in grande forma e di un po’ di sfortuna. Ilapproccia bene ed è propositivo da subito; ci provano Calabrese e Di Massimo senza fortuna, poi Angori manda a lato dal limite. È intorno alla mezz’ora che icrescono d’intensità e sfiorano il vantaggio a più riprese. Prima Vivoli salva su Udoh dopo l’assist di Spina, poi Casolari sugli sviluppi di un corner colpisce l’incrocio dei pali con un destro dal limite. Ilè schiacciato e ...

