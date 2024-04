Polveriera Cisgiordania Massacrato un 14enne Esplode l’ira dei coloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Una nuova fiammata di violenza si è sviluppata inin seguito all’efferato assassinio di un pastore ebreo di 14 anni, Benyamin Achimeir, che venerdì aveva condotto il suo gregge ad un pascolo in una zona sperduta della, a est di Ramallah. Alcune ore dopo il gregge era tornato al ranch (denominato ‘Malachey ha- Shalom’, ‘Angeli della pace’), ma senza di lui. Durante le ricerche, condotte da centinaia di volontari nei villaggi palestinesi vicini,estremisti hanno appiccato il fuoco ad automobili e ad abitazioni. Le violenze si sono intensificate ulteriormente ieri, dopo il ritrovamento del corpo martoriato del giovane in quello che secondo l’esercito era evidentemente "un attentato terroristico". Mentre gli incidenti si estendevano, l’esercito è stato costretto a fare affluire rinforzi in ...