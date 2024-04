Più richiedenti asilo che residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) TALEGGIO (Bergamo) I, un centinaio di profughi (donne, uomini e bambini), ospiti dal maggio 2023 del centro di accoglienza di Sottochiesa, frazione di Taleggio, nell’omonima valle, avranno presto a disposizione una nuova struttura: si tratta dell’ex albergo Miravalle di Costa d’Olda, sempre nel comune di Taleggio, chiuso da decenni. La cooperativa Versoprobo di Vercelli, che dal maggio dell’anno scorso ha in gestione il centro di accoglienza nell’ex Colonia ambrosiana, ha acquistato recentemente l’edificio e ha in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento. La notizia, però, ha destato una certa preoccupazione in paese e in municipio. "Avevamo chiesto - spiega il sindaco di Taleggio, Gianluca Arnoldi - di poter ospitare solo donne e bambini. Richiesta che, purtroppo, non è stata accolta. Quello che chiediamo sono soprattutto ...