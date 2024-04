Pitbull azzanna un bimbo di 7 anni e lo zio | poi scappa con un giovane Cosa rischia il proprietario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)una denuncia per lesioni personali e una sanzione amministrativa ildelche ieri pomeriggio in Corso Libertà, a Mantova, hato un bambino di 7e suo zio, di 32, mentre stavano aspettando l'autobus alla fermata. Zio e nipote erano fermi in attesa del mezzo pubblico quando è passato accanto a loro uncon il suo cucciolo di razza, senza guinzaglio. Improvvisamente il cane hato il bambino al polpaccio, poi ha morso alle gambe lo zio, intervenuto per liberare il nipotino dalla morsa del molosso. Alla fine l'animale è salito in braccio al padrone ed entrambi si sono dileguati senza prestare soccorso al 32enne e al bambino. In loro aiuto sono invece intervenuti i ...