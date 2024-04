(Di domenica 14 aprile 2024) Formalmente manca solamente il verdetto da parte del giudice sportivo che arriverà martedì, ma ufficiosamente lada pochi minuti è statadaldiD. Rinunciando a disputare l'incontro col Sangiuliano City, che era in programma questo pomeriggio alle 15, il club arancione sarà estromesso dalcome da regolamento, il quale prevede che alla seconda rinuncia a scendere in(laaveva già saltato il match col Fanfulla, ndr) venga preso il provvedimento più estremo da parte della Lega Nazionale Dilettanti. E così, a dieci anni esatti di distanza dalla promozione inC del 2014, l'Olandesina tocca uno dei punti più bassi della propria storia ultracentenaria. Da lunedì per la ...

Pistoiese, game over: non si presenta in campo, esclusa dal campionato di Serie D - I gravi problemi societari della squadra arancione: c’era la partita con il Sangiuliano City, ma non si gioca. Non c’è nessuno ...lanazione