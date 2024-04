Pioli lancia la sfida all’Inter | «Faremo di tutto per vincere il derby»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Milan ha pareggiato in rimonta contro il Sassuolo. I rossoneri sfideranno l’Inter la prossima settimana, in unche può assegnare lo scudetto. Le parole dinel post partita di DAZN OBIETTIVO – Queste le parole di: «Non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus. Il nostro obiettivo è arrivare secondi sapendo che ci aspetta una partita importante per la qualificazione, poi ile la Juventus. Però bisogna alzare il livello: le prossime partite richiedono una qualità superiore. La squadra ha talento, qualità e deve avere le idee chiare. Sappiamo che è arrivato il momento decisivo del campionato. Inter campione nel? Vinceranno lo scudetto, noidiperilper dare soddisfazione ai ...