Pioli | «Il mio futuro si deciderà a fine campionato Leao? Deve imparare a gestire le aspettative»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024)ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Sassuolo al Mapei (3-3). Una partita thriller tra i gol annullati e il Milan costretto a rimontare. Suqueste pressioni e, è normale perché ha un talento superiore agli altri e quando non riesce a metterlo in campo spesso le critiche sono esagerate.sapere che sarà così per tutta la carriera». Sul«Per me non cambia niente, la prossima partita è sempre la più importante. Il miosialladel, come è sempre stato da quando sono al Milan».: «Potevamo fare 5 o 6 gol» Il commento della partita: «Le disattenzioni in cui abbiamo subito ...