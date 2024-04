Pineto-Juventus U23 oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodiU23, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di. La squadra abruzzese è ancora in piena lotta per conquistarsi uno slot nei playoff e vuole giocarsi le proprie carte fino alla fine, a cominciare da questo scontro diretto. La formazione bianconera, dal suo canto, è riuscita a rimettere in piedi una stagione complicata e ora ha intenzione di blindare il proprio piazzamento tra le prime dieci della graduatoria. I padroni di casa sono tornati al successo nello scorso turno e ora vogliono provare ad aprire una striscia positiva, in modo tale da rientrare in zona playoff. La squadra ospite, invece, è ...

Il sabato della venticinquesima giornata della Serie C 2023 / 2024 si è aperto con la pesante vittoria della Juventus U23, capace di imporsi per 3-1 sul campo della Torres centrando il terzo successo ... (sportface)

La diretta LIVE di Pineto-Juventus U23, match valido per la trentaseiesima giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Da una parte gli abruzzesi a caccia di un piazzamento nei playoff, mentre i ... (sportface)

LIVE – Pineto-Juventus U23, Serie C 2023/2024 (DIRETTA) - Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...sportface

Serie C, punti pesanti e lotta salvezza: fari su Ancona-Sestri, Vis-Perugia e Fermana-Lucchese. Domani la Recanatese a Cesena - Punti pesanti e lotta salvezza tutta da vivere in Serie C girone B, quello delle marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese. Il programma ...msn

Juventus NG, Brambilla: "Non è questo il momento di accontentarci" - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus NG, alla vigilia della partita col Pineto ha fatto un passo indietro alla partita contro il Cesena: "Il rammarico più grande ...tuttoc