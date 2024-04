Piero Pelù in concerto a Spilimbergo il 29 giugno

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo oltre un anno di stop forzato,PELU’ è finalmente tornato alla musica e lo ha fatto annunciando l’uscita del suo nuovo album che si intitolerà “DESERTI” e sarà disponibile in tutti i negozi dal prossimo 7(Epic Records/Sony Music Italy).“DESERTI” è il secondo capitolo della TRILOGIA DEL DISAGIO, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”.L’album è disponibile da oggi su https://epic.lnk.to/deserti per essere preordinato in formato fisico in versione CD, Vinile blu trasparente e Vinile Nero 180 gr. Su Amazon saranno inoltre disponibili in esclusiva la versione CD e la versione LP trasparente autografati.Sullo store del sito ufficiale disi potrà acquistare la musicassetta in versione limitata e numerata (www.pelu.net). In questi giorni...