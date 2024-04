Piazza Pacca | il Pd replica a De Pierro | “La storia è volano di sviluppo Gli stolti la asfaltano | i saggi la valorizzano”

(Di domenica 14 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ringraziamo il Senatore Francesco Verducci per la bella mattinata trascorsa nella giornata di ieri, 13 aprile, nella nostra città. È noto il profilo e lo spessore culturale del senatore democratico recentemente insignito del premio ‘Italiano Political Awards’ per la Cultura e la Ricerca Scientifica”. Così in una nota il Partito Democratico del Sannio e della Città di Benevento. “Giudicare, come ha dichiarato il vicesindaco di Benevento, che una personalità del calibro di Verducci – scrivono – abbia ‘tempo da perdere’, testimonia la superficialità e l’approssimazione con cui egli è solito cimentarsi nel governo della città. D’altro canto, lo ‘sprezzo del ridicolo’ sembra esser sempre di più la sfida politica – ormai vinta – del vice sindaco. Una triste verità, ma adatta a sottolineare alcune sue decisioni e (non rare) esternazioni che, davvero, lasciano ben ...

