(Di domenica 14 aprile 2024)oggi si èinfiorito. E’ di scena infattiin, la grande esposizione (con vendita) di piante e fiori promossa dal Centro commerciale naturaleda Vivere’ in collaborazione con la Coldiretti provinciale e il patrocinio del Comune di Massa. Per l’occasione negozi aperti e originali installazioni floreali in tutte le strade del centro. La manifestazione, che ogni anno raccoglie migliaia di appassionati, ospita numerose attività collaterali con laboratori per i più piccoli, trampolieri floreali, visite guidate e promozioni speciali. Presso lo stand dell’Agraria Cantarelli si può assistere alla creazione delle opere dello scultore del legno Alfio Bichi e del pittore Pier Luigi Teani. Al termine della giornata la ...

Piazza Aranci trasformata in giardino: ecco ’Massa in fiore’ - A Massa, la Piazza Aranci si trasforma in un giardino fiorito con "Massa in Fiore", esposizione di piante e fiori. Evento con laboratori, installazioni floreali e sculture, promosso dal Centro Commerc ...lanazione

Torna domani in Piazza Aranci ’Massa in fiore’ - Domani a Massa si terrà l'evento 'Massa in fiore', organizzato da Coldiretti e il Comune. Piazza Aranci si trasformerà in un giardino con esposizione e vendita di piante, fiori e artigianato locale. I ...lanazione

Morti sul lavoro: Uil e Cgil in Piazza a Massa - Mobilitazione nazionale dei due sindacasti confederali sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro: il presidio fuori dalla Prefettura in Piazza Aranci.noitv