Piantedosi | massima allerta in Italia

(Di domenica 14 aprile 2024) 19.30 "Grande attenzione per la situazione in medio oriente a seguito degli attacchi iraniani contro lo Stato di Israele. Sono in contatto con i prefetti delle cittàne e ho convocato,domani al Viminale, un comitato con i vertici delle Forze di Polizia e dell'intelligence per fare il punto sulla situazione. L'sugli obiettivi sensibili è". Così il ministro dell'Internolo ribadisce sul web. Il Viminale procederà a un ricognizione degli obiettivi ritenuti più a rischio: sarebbero almeno 250.