Perugia-Monza in tv | data | orario e diretta streaming gara-1 finale Playoff Superlega 2023 2024 volley

(Di domenica 14 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-1 dellaScudetto deidelladimaschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno battuto Milano in quattro partite, vanno a caccia di un’altra grande prestazione davanti al proprio pubblico per iniziare nel migliore dei modi questa decisiva serie. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimo Eccheli, capace di superare la favorita Trento a-5 nelle semifinali. I brianzoli non vogliono di certo smettere di sognare ora e vanno a caccia di un’altra impresa in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 18 aprile al Pala Barton di ...

L'Itas dice addio allo scudetto: Monza vince gara 5 al tie break - Non è bastato lo scatto d'orgoglio per tentare la rimonta: per la terza partita consecutiva l'Itas Trentino si piega a Monza e deve dire addio allo scudetto. 18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 14-16 i ...rainews

DIRETTA TRENTO Monza/ Video streaming Rai: parola ai protagonisti (Volley gara-5, oggi 14 aprile 2024) - Diretta Trento Monza streaming video Rai oggi 14 aprile 2024: orario e risultato live di gara-5 della semifinale playoff scudetto della Superlega di volley.ilsussidiario

Cachopa: "Monza, voglio la finale. È una serie lunga come un Gp" - ha l’occasione per staccare il biglietto per la finale scudetto contro Perugia (serie tricolore al via il 18 aprile). Leader indiscusso di Monza è il regista brasiliano Fernando Kreling detto “Cachopa ...gazzetta