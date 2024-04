Perla Vatiero tira una frecciatina a Beatrice Luzzi e parla de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 14 aprile 2024)nonostante un apparente equilibrio non si sopportano e le ultime interviste che stanno rilasciando ne sono una dimostrazione. A distanza di 24 ore dallache la rossa hato alla salernitana, eccone una che l’ex volto di Temptation Island hato all’attrice. Se da una parte laha polemizzato sulla vittoria della, dall’altraha chiosato: “Voleva lo scontro con me, lo ha avuto e ha perso“. “Una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello mi ha infastidito un video molto pesante che non avevo mai vista prima in cuidiceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta” – ha dichiarato ...