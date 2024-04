Perde il lavoro perché incinta | “Mi sono sentita dire | ‘Sei molto brava | peccato che aspetti un bimbo”

(Di domenica 14 aprile 2024) Barbara, 29 anni, a Fanpage.it racconta la sua esperienza di donna e madre lavoratrice in Italia. "A dicembre la mia responsabile ha deciso di lasciarmi a casaa gennaio sarei diventata mamma", ha spiegato la 29enne. "Si parla tanto di aiuti per la natalità, ma nessuno pensa a come tutelare chiilper un figlio in arrivo che viene visto come un difetto".

