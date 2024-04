Perché non c’è confronto tra le correnti di ieri e di oggi La riflessione di Giorgio Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) L’esperienza dei partiti plurali è indubbiamente una ricchezza e un valore aggiunto per la qualità della nostra democrazia ma, al contempo, è una storia lastricata di problemi e di inciampi. E, per fortuna, ancora resistono alcuni partiti pluralisono sinonimi di partiti democratici. Parlo proprio dei partiti democratici – e in Italia ne sono rimasti davvero pochi –in quelli “personali” o “del capo”, che sono purtroppo la maggioranza nel nostro paese, non esiste alcun problema. Ma proprio nei partiti democratici si tratta di capire come rendere praticabile un vero pluralismo interno da un lato e come evitare il proliferare del malcostume politico dall’altro. Come gli ultimi fatti che hanno coinvolto il Pd in Puglia e a Torino hanno platealmente confermato. Si tratta, cioè, di capire quale ruolo hanno le tradizionali e storiche ...