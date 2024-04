Perché l’Iran attacca Israele | in breve | riassunto con punti chiave

Toni Capuozzo in un lungo post sui social ha commentato l'attacco dell'Iran contro Israele: "Il Medio Oriente sembra oggi uno di quei reel cinesi su Tik Tok nei quali pullman e camion si muovono e ... (liberoquotidiano)

Lo sciame di droni da parte dell'Iran per saturare la difesa aerea per poi colpire Israele con i cruise ed i missili balistici non sembra aver funzionato contro il sistema di difesa aerea di Tel ... (fanpage)