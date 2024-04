Per inseguire un ideale di bellezza utopica | siamo pronti a sottoporci ad allenamenti e privazioni estremi In un libro | la via per un rapporto più pacifico con l' estetica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 aprile 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Con l’imminente arrivo dell’estate a preoccuparci più delle elezioni europee è sicuramente la prova costume.fatti così noi occidentali carichi di tic e ossessioni, ormai schiavi della nostra immagine. Che oggi purtroppo non riguarda più una stretta cerchia di amici e la comitiva dello stabilimento balneare ma rimbalza moltiplicata in mille riproduzioni digitali sui vari social a cui non si può negare un santino sorridente delle nostre avventure estive. Il corpo è stato da sempre un campo di battaglia per il genere femminile che nei secoli si è dovuto misurare con modelli e stereotipi imposti dalla società, ma oggi anche i maschi non sfuggono ai canoni impietosi che li vorrebbero palestrati e tatuati come undi figurine. Questa attenzione quasi maniacale al nostro aspetto ...