Per i Formafantasma il design nasce dalla parola

(Di domenica 14 aprile 2024) Andrea Trimarchi e Simone Farresin in total look Prada, foto di Eric Scaggiantesono un duo affascinante. Ricercati e impeccabili nell’immagine, creano allestimenti e oggetti che sfuggono alle definizioni sia per l’industria che per le gallerie d’arte. Più che lo stile, sempre elegante e curato nei dettagli, gli elementi che più caratterizzano la loro creatività sono l’attenzione all’ecologia in senso lato e la volontà di crescita personale come fine ultimo del lavoro. Andrea Trimarchi, siciliano, incontra Simone Farresin, veneto, negli anni di formazione all’ISIA di Firenze. Da subito si crea una simbiosi progettuale e nella vita che li porta verso laAcademy di Eindhoven, di cui sono stati docenti per un lungo periodo, e in seguito a Milano, sede del loro studio da dopo la pandemia. «La nostra storia personale», precisano ...