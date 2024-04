Per Davide Conforto nessun funerale Il ricordo degli amici

(Di domenica 14 aprile 2024) Non verrà celebrato ildi, 62 anni, ucciso dal nipote Luca Iannello, 24 anni, sabato scorso a Poggiridenti. Nel paese alle porte del capoluogo sono stati affissi i manifesti funebri. Eseguita l’autopsia nella mattinata di venerdì nell’ospedale del capoluogo, la salma è stata restituita alla famiglia.riposa nella casa funeraria Nesa, in via Olanda a Sondrio, fino a domani mattina. Seguirà la cremazione ad Albosaggia. "Un uomo di pace e dal grande cuore" lo ricordano glidella Sardegna sui manifesti funebri.aveva abitato nel Sassarese. Dall’isola sono arrivati in Valtellina per l’ultimo saluto il figlio Ermes con la madre. Anche il sindaco di Poggiridenti, Giovanni Piasini, ha espresso pubblicamente la ...

