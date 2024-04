Paura senza fine ai Campi Flegrei | sciame sismico prolungato | gente in strada

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Trema la terra in Campania. Dalle ore 09.35, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso unonell'area dei, con l'evento maggiore registrato di magnitudo 3.7. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa di terremoto ondulatoria e prolungata è stata avvertita dalla popolazione (in molti sono scesi inper lae hanno avvertito anche odore di zolfo), ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. Sono oltre 25 le scosse registrate dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, con epicentri localizzati nel territorio del comune ...