PAURA PER NDICKA | malore in campo durante Udinese-Roma | gara sospesa 'Sta bene | resta in osservazione'

Iran, armi e missili inadeguati: ma fa PAURA con la minaccia atomica - «Abbiamo cambiato l’equazione»: il comandante in capo delle Guardie della rivoluzione islamica, Hossein Salami commenta trionfalmente la notte di missili e droni verso il ...ilmessaggero

Cosa ha avuto N'Dicka durante Udinese-Roma: le condizioni dopo il malore - Attimi di PAURA per Evan N'Dicka. Il difensore della Roma si è accasciato improvvisamente per un malore al petto al 72' della sfida tra Udinese e Roma, con il punteggio fermo sull'1-1. Il calciatore è ...corrieredellosport

PAURA in Udinese-Roma, malore per N’Dicka: partita sospesa, “forse un infarto” - Tanta PAURA nel corso di Udinese-Roma ... ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che, per fortuna, non è in pericolo di vita. Le prime indiscrezioni ...strettoweb