PAURA PER N'DICKA | malore in campo durante Udinese-Roma | gara sospesa Accertamenti in ospedale | le ultime

Momenti di grande paura oggi a Udine per Evan N’Dicka : il difensore della Roma si è accascia to in campo metà del secondo tempo del match con l’ Udine se. Soccorso immediatamente dai medici, è stato ... (open.online)

Grande PAURA per N’Dicka, ha un malore e si accascia: sospesa Udinese-Roma - PAURA a Udine per Evan N’Dicka: il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. Secondo le pri ...mondopalermo

N'Dicka: da Manfredonia a Eriksen, terrore in campo - A differenza delle vicende più tragiche, N'Dicka è rimasto cosciente, e questo ha almeno allontanato il ricordo dei drammi in diretta di Renato Curi e Piermario Morosini, i giocatori del Perugia e del ...ansa

Serie A, PAURA per Ndicka: il romanista si accascia a terra. Sospesa Udinese-Roma - L'arbitro Pairetto di Nichelino ha sospeso Udinese-Roma sul punteggio di 1-1. Il giallorosso Ndicka si è accasciato a terra dopo essersi toccato due volte il petto al minuto 70, poi è uscito dal campo ...toronews