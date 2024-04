Paura per Ndicka che si accascia in campo | stop a Udinese-Roma

(Di domenica 14 aprile 2024) AGI -è stata sospesa definitivamente sull'1-1 dall'arbitro Pairetto dopo il malore che al 72esimo ha colpito Evan: il difensore giallorosso si èto indopo aver accusato un dolore al petto. Dopo un grande spavento il giocatore è uscito in barella, alzando il pollice verso l'alto per rassicurare in merito alle sue condizioni. Il gioco è stato interrotto anche per cercare di capire il reale stato di salute dell'ivoriano, tanto che anche il tecnico della, Daniele De Rossi, è rientrato negli spogliatoi per accertarsi che il suo difensore stesse bene. La squadra, però, in attesa di saperne di più, non se l'è sentita di continuare a giocare e il direttore di gara, una volta avuto anche l'ok dell'allo, ha ...

Udine, 14 aprile 2024 – sospesa la partita Udinese-Roma all’82 sul risultato di 1-1. paura per Evan N'Dicka : il difensore della Roma si è accascia to in campo a metà del secondo tempo ed è stato ... (sport.quotidiano)

Paura a Udine per Evan N'Dicka : il difensore della Roma si è accasciato in campo a metà del secondo tempo ed è stato soccorso dai medici che lo hanno portato fuori dal campo in barella. La partita è ... (quotidiano)

Paura in campo al Friuli, Ndicka accusa un malore al petto: esce in barella, partita sospesa - UDINE. La Paura in campo si è percepita subito. I giocatori della panchina della Roma sono entrati in campo di corsa e si sono diretti alla curva dell’Udinese per chiedere di non suonare i tamburi: i ...messaggeroveneto.gelocal

Paura a Udine per N'Dicka. Sospesa Udinese-Roma - Udinese-Roma è stata definitivamente sospesa sull'1-1 dopo il malore del giallorosso Evan N'Dicka. La cronaca ...ansa

Sinner da record anche in tv: numeri da Paura per Jannik! - ROMA - Numeri da record anche in tv per Jannik Sinner, seguitissimo dai tifosi italiani anche nella sua avventura al Masters 1000 di Montecarlo dove è uscito in semifinale, sconfitto dal greco ...corrieredellosport