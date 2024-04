Paura in Eccellenza | malore in campo per un giocatore a Campi Bisenzio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Undel Castelfiorentino ha accusato uninnella partita disul terreno di gioco del Lanciotto. Come riporta la versione on line del quotidiano La Nazione, il ragazzo intorno al quarto d’ora di gioco è crollato a terra, portandosi una mano al petto, ed è stato soccorso. Chi era intorno a lui, giocatori e staff delle due squadre, ha compreso subito la gravità della situazione ed allertato i soccorsi. Poco dopo è intervenuto un mezzo del 118 che ha portato il giovane in ospedale mettendo in atto nel frattempo tutte le manovre rianimatorie. SportFace.