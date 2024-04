“Paura e gente in strada” Scosse di terremoto in Italia | città sotto choc | Protezione Civile e vigili del fuoco sul posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)diin, ci risiamo. Ancora una volta glini sono stati sorpresi da alcunedi. Lo sciame sismico è ancora in corso ed è ancora presto per valutare eventuali danni o vittime. Al momento non ci sono notizie in tal senso. Subito si è attivata la. Stavolta l’epicentro del sisma si trova nei Campi Flegrei, a Napoli. In particolare lesono state avvertite non solo nei comuni flegrei, ma anche in alcuni quartieri della zona occidentale di Napoli come Bagnoli, Fuorigrotta, fino al Vomero e all’Arenella, in particolare ai piani alti e a Pozzuoli.per molti residenti che hanno lasciato le case e sono scesi in ...