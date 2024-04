Patty Pravo | chi sono gli ex mariti | “5 matrimoni | tutti falliti”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024)e i cinque. Il primo marito diè Gordon Faggetter, sposato nel 1968 e morto nel 2020: l’uomo è stato il batterista del gruppo inglese Cyan Three. Il primo marito dinacque nel 1948 a Surrey, in Inghilterra. Successivamente si trasferì con la famiglia a Brighton e lì rimase fino al 1965. In quell’anno creò insieme ad altri due ragazzi la band Cyan Three, unendosi a loro come batterista. “I ragazzi dagli occhi azzurri” (questa è l’effettiva traduzione del nome della band) iniziarono a viaggiare, portando la loro musica in giro per l’Europa. Viaggiarono tanto da arrivare anche in Italia nel 1967, grazie ad un contratto con il discografico Alberigo Crocetta. La band doveva esibirsi al Piper Club di Roma, accompagnando una ...