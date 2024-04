Parolo | perché insisti? | «Gioco Milan diverso dagli altri | se Pioli fa bene con l’Inter…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) Marcoinsiste sul, che si trova a meno 14 dall’Inter parlando dieuropeo eda tutte le altre in Serie A. Poi ipotizza su. FUTURO ? A Dazn, Marcoribadisce la sua tesi sulnonostante i rossoneri si trovino a -14 dall’Inter e hanno perso cinque derby di fila: «Il suo percorso è positivo, ha rilanciato ilproponendo un calcio europeo eda tutti gli. Se faal derby, passa il turno di Europa League, poi che fai il prossimo anno rimane nuovamente nel limbo. Da esterno la società secondo me potrebbe fare quello sforzo in più da poterlo confermare e supportare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...