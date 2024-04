Parete Lite per il parcheggio | Armando Ortodosso uccide Sebastiano Tessitore

(Di domenica 14 aprile 2024) Omicidio a(Caserta) a seguito di unacondominiale., 74 anni, è stato fermato per omicidio dai Carabinieri. L’uomo ha ucciso a colpi di pistola, 60 anni, dopo una, avvenuta nelinterno del condominio, che sarebbe stata provocata da screzi legati proprio aldelle auto. Ritrovata e sequestrata l’arma del delitto, una calibro 9.aveva 60 anni. Il suo assassinone ha 74, i due vivevano nella stessa palazzina al civico 1 di via 2 Agosto dove sabato pomeriggio, intorno alle 16, è avvenuta la tragedia. Una banalenel ...

