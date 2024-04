Parete Caserta | uccide il vicino dopo una lite per un parcheggio | arrestato 74enne

(Di domenica 14 aprile 2024) È in carcere per omicidio ilfermato ieri pomeriggio a, nelno,aver ucciso undi 60 anni, durante unaper una questione didell'auto all'interno degli spazi condominiali. Secondo quanto ricostruito, la, a cui hanno assistito altre persone, tra residenti e familiari dei due uomini, è avvenuta nel cortile interno della palazzina Iacp di via 2 Agosto.

