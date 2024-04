Pareggio amaro per il Napoli | 2-2 al Maradona col Frosinone

(Di domenica 14 aprile 2024) Alle reti di Politano e Osimhen risponde Cheddira con una doppietta, Soulé si fa parare un rigoreper il, che non va oltre il 2-2 contro ildi Eusebio Di Francesco, perdendo ancora terreno per un piazzamento in Champions League. Alle reti di Politano e Osimhe

Pareggio amaro per il Serricciolo che ha perso per strada 2 punti importanti pareggiando con il Tempio Chiazzano. "Non posso rimproverare i ragazzi – spiega il tecnico Borghetti – perché tutti ... (sport.quotidiano)

Weekend senza battute d’arresto per le tre formazioni del maceratese nel panorama nazionale del calcio a5, anche se al livello più alto, la A2, per Potenza Picena è maturato un Pareggio poco ... (sport.quotidiano)

SETTEMPEDA, qui la festa: è Promozione! - Festa grande a fine partita allo stadio "Soverchia", il presidente Marco Crescenzi si gode il momento: "Sicuramente è un obiettivo che abbiamo perseguito fin dall'inizio e averlo raggiunto è una ...marcheingol

