Papa | due Stati vicini | si fermi violenza

(Di domenica 14 aprile 2024) 12.27Francesco segue "con preoccupazione e dolore" le notizie sull'aggravamento della situazione in Israele per l'attacco dell'Iran in Israele. "Faccio un accorato appello affinché siogni azione che possa alimentare una spirale dicon il rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande",ha detto Bergoglio al Regina Coeli."Tutte le nazioni si schierino dalla parte della pace e aiutino israeliani e palestinesi a vivere in De, fianco a fianco, in sicurezza".ha esortato.