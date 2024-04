Panchina Milan | Stefano Pioli | Roma e Inter decisive? Non cambia niente

(Di domenica 14 aprile 2024) Il futuro delladele diè legato ai risultati contro? Le parole dell’allenatore rossoneroda fare per ilche ha pareggiato 3-3 contro un ottimo Sassuolo. La squadra di Ballardini grazie alle reti di Pinamonti e Laurientè (doppietta) ha portato a casa un punto prezioso in ottica salvezza mentre per i rossoneri sono stati inutili i goal di Leao, Jovic e Okafor, che hanno solo illuso i tifosi del diavolo. La squadra ditorna quindi a casa con solo un punto punti, consegnando di fatto lo scudetto ai cugini dell’, ormai sempre più vicini alla seconda stella. Al termine della partita l’allenatore rossoneroha ...

