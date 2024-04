Panchina Milan | coraggio e studi continui | alla scoperta di Julen Lopetegui

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 aprile 2024), dalaglipassando per il 433:, il favorito per il post Pioli La situazione riguardante ladelper il prossimo anno, è davvero complicata in casa rossonera. Fino a pochi giorni fa Stefano Pioli sembrava, ormai, davvero vicinoriconferma anche per la prossima stagione. Con la sconfitta in Europa League contro la Roma per 1-0, però, è stato rimesso tutto in discussione. Allora ecco che si guarda ai possibili sostituti. Tra questi c’è Julen Lopetegui, tecnico spagnolo al momento libero. Andiamo a scoprire qualcosa in più sull’allenatore in questione. Se c’è una parola per descrivere Lopetegui, è sicuramente ...