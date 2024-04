Pallavolo Casciavola | la PediaTuss batte Livorno e conquista i playoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024)(14 aprile 2024) - Lavince in rimonta contro il Volleye stacca il passa per ilche porteranno alla promozione in serie B2. In un Pala Pediatrica gremito all’inverosimile e con un tifo incessante, la formazione rossoblù, prima va sotto di un set, non si scompone, riagguanta le avversarie per poi superarle ed andare a vincere. Tagliagambe recupera Vaccaro e Barsacchi ed ha così a disposizione dopo tanto tempo la rosa al completo. La partita inizia con Liuzzo in regia, Lari opposa, Gori e Ciampalini al centro, Raniero e Messina schiacciatrici con Tellini libero. La posta in palio è altissima e l’inizio della partita è contratto soprattutto in casa rossoblù tanto che sono le ospiti ad uscire meglio dai blocchi di partenza e guadagnare subito un break di tre punti. Gori e compagne ...